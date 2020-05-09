Праздничный салют в честь Дня Победы. Прямой эфир

В Москве проходит праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Артиллерийские расчеты произведут 30 залпов, после в небо будут выпущены несколько десятков тысяч фейерверочных изделий.

Мероприятия в честь Дня Победы, включая парад на Красной площади, были перенесены из-за распространения коронавируса.

Сегодня возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, к памятнику Георгию Жукову на Манежной площади, к монументу на Поклонной горе, памятникам Защитникам неба, Ополченцам, Фронтовым шоферам, Соловецким юнгам, Военным врачам, Малолетним узникам фашизма и десяткам других мемориалов столицы.