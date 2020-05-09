Обращение президента и авиапарад 9 Мая. Прямой эфир

Владимир Путин приехал в Александровский сад, чтобы возложить цветы к Вечному огню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и обратиться к россиянам.

В этом году празднование 9 Мая проходит по сокращенной из-за коронавируса программе. В авиапараде над Красной площадью принимает участие 75 самолетов и вертолетов.

В небе можно увидеть истребители МиГ-31К, четыре истребителя пятого поколения Су-57, транспортники Ил-76, самолет дальней радиолокационной разведки А-50, стратегические бомбардировщики Ту-160и Ту-95МС, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24.

В этот день авиапарады пройдут в Санкт-Петербурге, Курске, Воронеже, Белгороде, Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде и Калининграде.