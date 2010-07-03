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Москва 24

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Общество

16:43

Москва онлайн покажет битву молодых ученых за звание сильнейшего

Москва онлайн общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

13 октября в Di Telegraph пройдет третий Всероссийский Science Slam по психологии. В неформальной обстановке молодые ученые из самых престижных вузов страны расскажут о своих достижениях и открытиях. Победителем научных боев станет тот, кто завоюет сердца аудитории и получит самые громкие аплодисменты.

На сцену выйдут:

  • Мария Зиновьева расскажет, много ли авторитаризма необходимо преподавателю для продуктивного учебного процесса.
  • Екатерина Садовская раскроет подробности нашумевшего несколько лет назад скандала вокруг Марка Цукерберга и его эксперимента по управлению поведением пользователей Facebook.
  • Даниил Ривин расскажет, влияет ли то, как человек относится к шуткам, на то, как он эти шутки понимает.
  • Анастасия Швейцер объявит новую войну гендерным стереотипам, распространившим свое влияние даже на то, как мы оцениваем чужую привлекательность, и расскажет, как не попасть в ловушку предубеждений.
  • Людмила Корниенко расскажет о способах формирования собственного семейного бюджета.
  • Аиша Рагимова объяснит, как справиться со стрессом, когда эмоции бьют через край, и что делать, если невозможно сосредоточиться в решающий момент.
  • Адолат Халикова расскажет, зачем узбеки танцуют, что хотят сказать своим танцем, влияет ли сексизм на восприятие узбекских танцев.

Смотрите трансляцию 13 октября в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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