Москва онлайн покажет праздничный концерт Москвы 24 в День города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

7 сентября на концертной площадке Москвы 24, которая откроется на Охотном Ряду, состоится большой праздничный концерт в честь Дня города. В числе известных исполнителей и коллективов на сцене выступят:



Uma2rman;

Максим Леонидов;

"Сурганова и Оркестр".