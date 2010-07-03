Москва онлайн покажет концерт в честь Дня семьи, любви и верности

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

7 июля в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет фестиваль "Московская семья", посвященный празднованию Дня семьи, любви и верности. Маленькие и взрослые гости смогут принять участие в мастер-классах по мыловарению, плетению косичек, созданию венков из полевых цветов и росписи сувениров. Специально для женщин пройдут встречи с визажистами, которые научат прекрасных дам делать стильный макияж для повседневных и светских выходов.

В этот день мы покажем вам выступление Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением заслуженного артиста России Дениса Лотоева, а также награждение супружеских пар, которые заключили счастливый брак в День семьи, любви и верности.

Смотрите трансляцию 7 июля в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.