Москва онлайн покажет, как оказывают первую помощь собаки-водолазы в столичных водоемах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Международный день друзей департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы проведут мастер-класс для жителей столицы по спасению и оказанию первой помощи собаками-водолазами.

Профессионалы спасательного дела поделятся богатым опытом спасения людей и животных в водоемах и зонах отдыха, а наставники поисково-спасательных собак раскроют секреты дрессуры.

Наш корреспондент Борис Лорер примет участие в мероприятии и в прямом эфире продемонстрирует навыки спасения собак-водолазов.

Смотрите трансляцию 9 июня в 11:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.