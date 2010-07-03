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14:14

Москва онлайн и TVоя Москва расскажут, как работать с клиентом в онлайне

Москва онлайн TVоя Москва

14:14

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8 июня в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит Ирина Буцких, директор по клиентскому сервису оператора мобильной связи. Тема встречи – "Как работать с клиентом в онлайне".

Во время мастер-класса Ирина расскажет:

  • как перевести обслуживание клиентов в диджитал-каналы;
  • как работать с негативом в социальных сетях по другим правилам.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Смотрите трансляцию 8 июня в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Москва онлайн TVоя Москва

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