Москва онлайн и TVоя Москва.YOUниоры: как "взорвать" интернет

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7 декабря в Центре документального кино в рамках образовательного проекта TVоя Москва.YOUниоры пройдет встреча с художником, менеджером спецпроектов киностудии "Союзмультфильм" Прокопием Уляшовым. Тема мастер-класса – "Игра мультфильмов: как совместить несовместимое и "взорвать" интернет".

В мае 2019 года серия иллюстраций, в которой герои советских мультфильмов перевоплотились в персонажей "Игры престолов", несколько дней была темой №1 в Рунете. Автор этих картинок расскажет, как ему удалось добиться такого успеха.

Слушатели узнают:



почему "игра мультфильмов" словила хайп;

как правильно задеть чувства аудитории;

как при помощи интернета попасть на работу мечты без резюме и собеседований.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запускает новый сезон проекта TVоя Москва.YOUниоры. На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Смотрите трансляцию 7 декабря в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.