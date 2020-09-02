Москва онлайн: сын Владимира Высоцкого представит книгу об отце

15:32
Фото: Москва 24/Марьяна Пискарева
В центральном выставочном зале "Манеж" открылась Московская международная книжная ярмарка, на которой представлены десятки тысяч книг от самых разных издательств со всей страны. Гостей ждут презентации новинок и встречи с любимыми авторами.
4 сентября не пропустите трансляцию презентации книги "Владимир Высоцкий. Памятный альбом". В издание, которое охватывает 1938–1980 годы, вошли фотографии, документы, воспоминания родных и близких, коллег по театральной сцене и съемочной площадке, стихи и песни Высоцкого, многие из которых ранее не публиковались.
На презентации выступит сын известного актера и поэта Никита Высоцкий. Он расскажет о работе над книгой и поделится своими воспоминаниями об отце.
Для посетителей ярмарки предусмотрен ряд профилактических мер. Билеты на мероприятие можно приобрести только онлайн на сайте ярмарки. Чтобы посетить ярмарку, необходимо быть в маске и перчатках.
Смотрите трансляцию 4 сентября в 21:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться, благодарим за понимание.
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