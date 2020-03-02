Москва онлайн: оркестр Академии джаза Игоря Бутмана на ВДНХ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

6 марта, накануне XX Международного фестиваля "Триумф джаза" и в преддверии 8 Марта, в Доме культуры ВДНХ состоится концерт оркестра Академии джаза Игоря Бутмана.

Оркестр Академии джаза Игоря Бутмана был создан в 2017 году. В него входят студенты джазового и академического направлений. Оркестр является обладателем гранта мэра Москвы в сфере культуры и искусства 1-й степени.

Художественный руководитель и дирижер Павел Овчинников – джазовый тромбонист, педагог, дирижер, композитор и аранжировщик, лауреат международных конкурсов и фестивалей.

Смотрите трансляцию 6 марта в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.