Москва онлайн: в Пресненском суде пройдет заседание по делу Михаила Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

3 сентября в Пресненском суде состоится очередное заседание по делу Михаила Ефремова.

На последнем заседании, которое прошло 1 сентября, были продемонстрированы кадры с камер видеонаблюдения и выступила свидетель обвинения Светлана Набокина. Женщина заявила, что, кроме водителя, в машине никого не было. Набокова узнала в водителе Ефремова по силуэту и характерным жестам.

Сам артист назвал фейковым видеоролик, на котором видно, как его выводят с водительского места машины сразу после ДТП. Свое мнение артист объяснил результатами экспертизы.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

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