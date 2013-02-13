Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля 2013, 09:23

Жизнь в мире

Московскому зоопарку исполняется 149 лет

Московскому зоопарку исполняется 149 лет

В Московском зоопарке отмечают день рождения - 149 лет назад появился первый и тогда еще единственный в России зоологический сад. Он был торжественно открыт 31 января 1864 года по старому стилю.

Сейчас праздник приходится на 13 февраля. А по традиции день рождения зоопарка отмечают еще и в июле, чтобы собрать как можно больше гостей.

Изначально в московском зоосаде было 290 животных. Сейчас их количество увеличилось почти в 30 раз. Одна из ведущих коллекций в мире, насчитывает 8 тысяч животных, относящихся к 1 тысяче видов.

Московский зоопарк день рождения жизнь в мире
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика