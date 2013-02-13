Московскому зоопарку исполняется 149 лет

В Московском зоопарке отмечают день рождения - 149 лет назад появился первый и тогда еще единственный в России зоологический сад. Он был торжественно открыт 31 января 1864 года по старому стилю.

Сейчас праздник приходится на 13 февраля. А по традиции день рождения зоопарка отмечают еще и в июле, чтобы собрать как можно больше гостей.

Изначально в московском зоосаде было 290 животных. Сейчас их количество увеличилось почти в 30 раз. Одна из ведущих коллекций в мире, насчитывает 8 тысяч животных, относящихся к 1 тысяче видов.