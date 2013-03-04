Московский зоопарк с 8 марта будет работать на час дольше

Московский зоопарк возвращается к летнему режиму работы. С 8 марта он будет открыт с 10.00 до 19.00. При этом кассы Главного входа и Детского зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия - в 18.00, а касса Экзотариума работает с 11.00 до 17.30.

После 18.00 зоопарк работает только на выход, сообщается на его сайте.

По-прежнему для посетителей открыты теплые павильоны зоопарка: Дом птиц, Слоновник, Ночной мир, Кошки тропиков - на Старой территории; Копытные Африки, Экзотариум, Террариум, Приматы, Фауна Индонезии - на Новой территории.

Также напомним, что с 1 апреля столичный зоопарк поднимает стоимость входных билетов до 300 рублей. При этом будет сохранен бесплатный вход для всех льготных категорий граждан.