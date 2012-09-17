В скором времени в Мытищинском районе появится центр молодежного общения. С такой инициативой выступили активисты от молодежных организаций местных вузов и ссузов, сообщается на сайте администрации Мытищинского района.

Предположительно, новый центр появится на территории вокруг районного Дворца молодежи. Здесь ребята решили создать среду для комфортного времяпровождения юношей и девушек.

Проект подразумевает оборудование площадки для катания на скейтбордах, роликах, велосипедах. Также активисты предложили организовать граффити-стенку для свободного творчества талантливых уличных художников.

Для обсуждения деталей проекта будет создана группа в социальной сети, каждый из участников которой сможет высказать свои пожелания и задать организаторам интересующие вопросы.

По словам главы Мытищинского района Виктора Азарова, создание центра молодежного общения будет финансироваться районным бюджетов в 2013 году.

Ссылки по теме Администрация Мытищинского района

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