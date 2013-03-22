Форма поиска по сайту

22 марта 2013, 16:09

Спорт

23 и 24 марта в Московской баскетбольной лиге пройдут игры плей-офф

В Московской баскетбольной лиге наступает время решающих матчей, в которых команды играют на выбывание. Игры 1/8 финала пройдут 23 и 24 марта.

24 марта пройдут встречи между командами "Роснефть-Охрана-Банк России" и "МГПУ-Марка 88", "Глория" сразится с "Enjoy Team", а МАТИ сыграет с "Profit Basket".

Днем ранее команда МГТУ имени Баумана примет клуб "IT Москва".

По схеме турнира лучшие команды стадии 1/8 сыграют с четырьмя самыми сильными клубами регулярного чемпионата, которые пропускают стадию 1/8.

Московская баскетбольная лига

