Маршруты движения автобусов по Трифоновской улице изменены

17 сентября в связи с закрытием движения по Трифоновской улице для проведения массового мероприятия изменены маршруты движения автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Изменения связаны с открытием кафедрального собора Армянской апостольской церкви на пересечении Трифоновской улицы с Олимпийским проспектом в центре Москвы.

Так, автобусы № 0 будут следовать от Рижского вокзала по улице Сущевский вал и улице Советской Армии, в обоих направлениях. Автобусы № 12 – со стороны 2-го Красногвардейского проезда по Шереметьевской улице, без заезда на Олимпийский проспект.

Автобусы № 19 – по улице Сущевский вал, вместо Трифоновской улицы, в обоих направлениях. Маршрут № 24 – от конечной станции "Гостиница ВВЦ" по улице Сущевский вал на Олимпийский проспект, а в обратном направлении - с Олимпийского проспекта на улицу Дурова и улицу Советской Армии.