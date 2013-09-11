На востоке Москвы временно переносится остановка трамваев №4пр, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Так, с 12 по 25 сентября в связи с ремонтом трамвайных путей остановка "Сокольническая застава" для маршрута трамвая № 4пр по 2-му Полевому переулку при движении к станции метро "Улица Подбельского" временно перенесена на разворотное трамвайное кольцо и совмещена с остановкой трамваев № 25, 33, 45, добавили в компании.