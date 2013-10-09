Мосгордума выступила за выдачу лицензий при утилизации опасных отходов

Депутаты Мосгордумы в первом чтении приняли поправки в законопроект "Об отходах производства и потребления" об обязательном лицензировании деятельности в области обращения с отходами I-IV классов опасности.

За принятие поправок проголосовали 22 депутата, проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Изменения в закон призваны упростить процедуру создания мест для размещения отходов, а также определить субъекты, которые будут их утилизировать.

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Так, утилизацией батареек, которые относятся ко 2 классу опасности, должны заниматься только специализированные компании. Также введен производственный контроль в области обращения с отходами.

Отметим, что поправки направлены на приведение закона в соответствие с рядом положений федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", который был изменен в 2011 году.