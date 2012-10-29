Минздрав Подмосковья: в больницах региона зараженной крови нет

Минздрав Московской области опроверг данные о поиске инфицированной крови в региональных больницах.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что в подмосковных стационарах якобы ищут кровь, зараженную гепатитом и сифилисом, которая была похищена во время перевозки из Брянска в Нижний Новгород, а затем продана региональным медучреждениям.

"Это абсолютная ложь, не знаю, откуда в СМИ появилась такая информация, кто им это дал. Ни по каким больницам мы не рассылали предупреждения о якобы инфицированной крови", – цитируют РИА Новости пресс-секретаря областного Минздрава Наталью Политыкину.

В подмосковном министерстве не знают ни о каком факте кражи плазмы крови, подчеркнула пресс-секретарь.

Также она отметила, что Минздрав России регулярно рассылает по региональным учреждениям письма с требованием предоставить отчет о наличии крови, ее качестве и количестве.

"Это делается во всей России, не только по Московской области. Это штатная плановая процедура, которая проводится уже много лет в конце года", – заявила Политыкина.