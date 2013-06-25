Калашников чувствует себя хорошо и собирается из больницы домой

Экстренно госпитализированный в воскресенье легендарный конструктор-оружейник Михаил Калашников сейчас чувствует себя хорошо и собирается как можно скорее вернуться домой.

Вечером 23 июня 93-летнего Калашникова на медицинском самолете в сопровождении лучших врачей Центроспаса доставили из Ижевска в Москву. Там ему диагностировали тромбоэмболию легочной артерии - закупорка лёгочной артерии или её ветвей тромбами, которые образуются чаще в крупных венах нижних конечностей или таза. В мае конструктора уже госпитализировали из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

"Вчера я с ним разговаривал. Он сказал, что чувствует себя хорошо, собирается домой. Сказал, что пора работать", - передает агентство ИТАР-ТАСС слова референта Калашникова - Владимира Носачева.

По его словам, когда Михаил Тимофеевич сможет вернуться домой, пока неизвестно, решение об этом должны принять врачи.

Калашников 27 июня планировал участие в церемонии посвящения молодых специалистов в работники завода "Ижмаш" и обратиться к ним с приветственной речью. Также в этот день он планировал встретиться с сотрудниками конструкторско-технологического центра предприятия, чтобы поздравить их с Днем изобретателя и рационализатора. В связи неожиданной госпитализацией эти встречи не состоятся.