02 августа 2013, 18:19

Мэр Москвы

Маршрут экспресса по Ленинградскому проспекту могут продлить Химок

Маршрут экспресс-автобуса, который следует от Белорусского вокзала по Ленинградскому проспекту, могут продлить до Химок. Об этом заявил и.о. главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"У нас был введен новый экспрессный маршрут по Ленинградскому проспекту с интервалом движения 4-5 минут, который работает от Белорусского вокзала. Надеюсь, что коллеги из Московской области поддержат наше начинание и продлят этот маршрут до Химок", - уточнил он.

Добавим, в августе на Ленинградском шоссе открывается выделенная полоса для общественного транспорта. Она пройдет от МКАД до метро "Сокол" и будет соединена с "выделенкой" на Ленинградском проспекте. В будущем ее планируется продлить до Химок.

Сейчас в столице работают 338 маршрутов наземного транспорта, курсирующие по "выделенкам". Для этого задействовано более 3,5 тысячи единиц подвижного состава, говорится на сайте информационного центра правительства Москвы.

Максим Ликсутов наземный транспорт автобусы Химки

