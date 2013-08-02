Маршрут экспресса по Ленинградскому проспекту могут продлить Химок

Маршрут экспресс-автобуса, который следует от Белорусского вокзала по Ленинградскому проспекту, могут продлить до Химок. Об этом заявил и.о. главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"У нас был введен новый экспрессный маршрут по Ленинградскому проспекту с интервалом движения 4-5 минут, который работает от Белорусского вокзала. Надеюсь, что коллеги из Московской области поддержат наше начинание и продлят этот маршрут до Химок", - уточнил он.

Добавим, в августе на Ленинградском шоссе открывается выделенная полоса для общественного транспорта. Она пройдет от МКАД до метро "Сокол" и будет соединена с "выделенкой" на Ленинградском проспекте. В будущем ее планируется продлить до Химок.

Сейчас в столице работают 338 маршрутов наземного транспорта, курсирующие по "выделенкам". Для этого задействовано более 3,5 тысячи единиц подвижного состава, говорится на сайте информационного центра правительства Москвы.