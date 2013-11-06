Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября 2013, 19:08

Транспорт

На двух переездах Савеловского направления МЖД ограничат движение

С 7 на 8, с 8 на 9 ноября с 00.00 до 06.00 вводится временное ограничение движения на железнодорожном переезде 35 км Савеловского направления МЖД у станции Катуар, информирует пресс-служба Московской железной дороги.

Движение на железнодорожном переезде 61 км перегона Яхрома-Дмитров будет также ограничено 7 и 8 ноября с 11.50 до 14.50.

Это связано с проведением ремонтных работ.

"В ходе ремонтно-путевых работ запланированы смена шпал, скреплений и смена рельсов для обеспечения безопасности движения через железнодорожный переезд поездов и автотранспорта", - отмечается в сообщении.

При этом на двух переездах будет организовано движение по одной полосе в реверсивном режиме.

Сайты по теме


МЖД электрички РЖД график движения ж/д и вокзалы мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика