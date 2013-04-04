МЖД меняет расписание электричек с 5 апреля из-за ремонта путей

В связи с началом ремонтных работ на ряде направлений МЖД будет изменено расписание движения электричек.

"В период с 5 по 30 апреля в рамках первого этапа путевых работ на полигоне Московской железной дороги назначаются "технологические окна". Пригородные электрички будут отправляться раньше или позже графика, часть электропоездов будет отменено, несколько будут курсировать по измененному расписанию и маршруту", – сообщает пресс-служба РЖД.

Так, на Казанском направлении несколько электричек от Ряжска до Рязани и от Рязани до Москвы будут отправляться раньше или позже графика. Два "экспресса", следующих в дневное время по маршруту Москва-Рязань1 и обратно, на время проведения ремонта будут выведены из расписания.

На Белорусском направлении технологические окна будут назначены 6 и 7 апреля на перегонах Кубинка1–Тучково и Туманово-Мещерская, что незначительно изменит расписание нескольких электричек. Некоторые поезда будут выведены из расписания. а некоторые - проследует несколько станций без остановок.

"15 апреля и в период с 20 по 28 апреля назначены технологические окна на Усовской ветке Белорусского направления на перегоне Кунцево-2 – Усово, для модернизации контактной сети. В связи с этим из расписания выводится часть электропоездов", – отмечается в тексте.

Кроме того, в связи с ремонтом с 15 по 24 апреля отменяются электрички № 6001 Москва – Гагарин и № 6004 Гагарин – Москва.

"В ночное время с 15 по 30 апреля на перегонах Москва Бутырская-Бескудниково -Марк Савеловского направления назначаются "окна" с 22:10 до 5:10, и будут выведены из расписания несколько ночных электричек с минимальным пассажиропотоком", – говорится в материале.

На Киевском, Курском, Ярославском направлениях ряд ночных электричек будет следовать по укороченному маршруту, дневные пригородные поезда проследуют с незначительным измененным графиком, а у некоторых пригородных поездов изменяется порядок назначения остановок.