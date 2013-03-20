20 марта 2013, 18:03Оборона
МВД расторгает контракт с поставщиком шлемов и бронежилетов
МВД России расторгает контракт с ЗАО "Корпорация "Защита" и будет требовать выплаты штрафа.
"Защиту" подозревают в поставке контрафактных защитных шлемов и бронежилетов для нужд полиции.
Сумма госконтрактов на поставку указанных предметов защиты, а также бронетехники превышает 500 миллионов рублей.
В ходе проверки было установлено, что средства защиты приобретались в Китае, в частности, шлемы предназначались для использования в сталелитейной промышленности.
Испытания показали, что шлемы и бронежилеты не обеспечивают заявленного в госконтракте уровня пулестойкости.