МВД расторгает контракт с поставщиком шлемов и бронежилетов

МВД России расторгает контракт с "Корпорацией "Защита"

МВД России расторгает контракт с ЗАО "Корпорация "Защита" и будет требовать выплаты штрафа.

"Защиту" подозревают в поставке контрафактных защитных шлемов и бронежилетов для нужд полиции.

Сумма госконтрактов на поставку указанных предметов защиты, а также бронетехники превышает 500 миллионов рублей.

В ходе проверки было установлено, что средства защиты приобретались в Китае, в частности, шлемы предназначались для использования в сталелитейной промышленности.

Испытания показали, что шлемы и бронежилеты не обеспечивают заявленного в госконтракте уровня пулестойкости.