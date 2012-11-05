Столичным полицейским могут вернуть "мэрские" доплаты

Так называемые "мэрские" доплаты столичным полицейским могут вернуть уже в следующем году, сообщил начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин.

"После реформы уровнем повышения денежного довольствия в регионах России удовлетворены около 80% личного состава. В Москве, наоборот, именно столько сотрудников не удовлетворены", - цитирует Якунина ИТАР-ТАСС.

По его словам, сейчас законопроект о возможности введения дополнительных выплат из региональных бюджетов находится на рассмотрении в Госдуме.