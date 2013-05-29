Компания "МОЭСК" открыла три центра обслуживания клиентов

Число клиентских офисов "МОЭСК" в столице увеличилось в 4 раза – компания открыла три новых центра. Они находятся по адресам: улица 1812 года, дом 15 (метро "Фили"), улица Руставели, дом 2 (метро "Дмитровская"), улица Большая Тульская, дом 43 (метро "Тульская").

Помимо этого офис "МОЭСК" расположен на улице Солженицына, дом.7 (метро "Таганская", "Марксистская").

Как сообщает пресс-служба компании, для удобства клиентов также развиваются интерактивные сервисы. Благодаря этому процесс подачи заявок на технологическое присоединение к электросетям должен стать удобным и комфортным.