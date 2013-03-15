15 марта 2013, 15:27Экономика
Столичные энергетики переходят на усиленный режим работы
Московские энергетики переходят на усиленный режим работы в ближайшие выходные, 16 и 17 марта. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе, информирует пресс-служба ОАО "МОЭСК".
"В случае необходимости ОАО "МОЭСК" сможет привлечь к аварийно-восстановительным работам более 2 тысяч человек и более 500 единиц специальной техники. В готовность приведены порядка 130 дизель-генераторных установок и передвижных электростанций, способных оперативно прибыть в любую точку столицы и области и обеспечить электроснабжение потребителей", - говорится в сообщении.
Энергетики обратят особое внимание на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей, объектов социальной и экономической важности.
Бригады по ремонту воздушных линий и оборудования распределительных сетей дежурят на дому с аварийной готовностью один час, добавили в пресс-службе компании.
15 марта в Москве наблюдается пасмурная и сырая погода с осадками в виде мокрого снега, переходящего в дождь.
Власти просят автолюбителей соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, ограничить скорость, исключить резкие торможения и разгоны. Лучше всего вообще отказаться от использования личного автомобиля.
В настоящий момент коммунальные службы столицы приведены в повышенную готовность и переведены на круглосуточный режим работы.
Сайты по теме