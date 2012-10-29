29 октября 2012, 12:51Трафик
Инициативный водитель сократил пробку в Бутово в четыре раза
Благодаря водителю-энтузиасту пробка на выезде из Бутово сократилась в четыре раза.
Заторы на этом участке возникают во многом из-за того, что водители устают ехать в плотном потоке машин и выезжают на обочину. Этим они создают помехи другим автомобилистам.
Однако 34-летний Дмитрий Тарасов придумал способ решить эту проблему. Утром в будни он ставит свой Hyndai на обочину МКАД. Это мешает нарушителям съезжать с дороги.
Конечно, полностью от этого пробка в Бутово не исчезла, но выезд из района стал намного свободнее. По словам Дмитрия, большинство водителей реагируют на его инициативу положительно. Как рассказал автомобилист, когда он из-за работы не может регулировать движение, его подменяют единомышленники.