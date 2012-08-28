Ростелеком должен снизить стоимость номеров для экстренных служб

Федеральная антимонопольная служба наказала компанию "Ростелеком" за установление различных цен на услуги по предоставлению сокращенных номеров экстренным оперативным службам.

Как говорится в сообщении ФАС, дело возбуждено по заявлению акционерного общества "Тверьоблгаз", которое обвинило "Ростелеком" в завышении стоимости сокращенного номера, и посчитала оператора нарушившим закон "О защите конкуренции".

По материалам проверки, тарифы "Ростелекома" на услуги по предоставлению сокращенных номеров для экстренных оперативных служб сильно различаются в зависимости от субъекта России.

Так, в Тверской области тариф установлен в размере 1,5 тыс. рублей в месяц, а в Курской области он гораздо ниже - 460 рублей.

"Ростелеком" не представил экономического и технологического обоснования на установку различных цен, отмечается в сообщении Антимонопольной службы.

По предписанию ФАС, в тех регионах, где были установлены завышенные тарифы, "Ростелеком" должен снизить их до уровня, "не допускающего технологически и экономически необоснованных различий".

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