Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа 2013, 18:04

Безопасность

На территории проведения "МАКС-2013" прошли пожарные учения

Фото: 50.mchs.gov.ru

В преддверии международного авиашоу "МАКС-2013" пожарные и спасатели провели совместные учения по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В учениях, проходивших на территории летно-исследовательского института имени Громова, приняли участие сотрудники отряда "Центроспас", авиационно-спасательного центра МЧС России, территориального центра медицины катастроф Московской области и другие, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Напомним, Международный авиационно-космический салон "МАКС-2013" пройдет с 27 августа по 1 сентября. В этом году на нем впервые выступят пилотажные группы из Китая и Швейцарии.

С 30 августа по 1 сентября для гостей авиасалона будут пущены дополнительные электрички.

Сайты по теме


Сюжет: Авиасалон "МАКС-2013"
МЧС учения пожарные МАКС-2013 мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика