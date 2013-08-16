На территории проведения "МАКС-2013" прошли пожарные учения

Фото: 50.mchs.gov.ru

В преддверии международного авиашоу "МАКС-2013" пожарные и спасатели провели совместные учения по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В учениях, проходивших на территории летно-исследовательского института имени Громова, приняли участие сотрудники отряда "Центроспас", авиационно-спасательного центра МЧС России, территориального центра медицины катастроф Московской области и другие, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Напомним, Международный авиационно-космический салон "МАКС-2013" пройдет с 27 августа по 1 сентября. В этом году на нем впервые выступят пилотажные группы из Китая и Швейцарии.

С 30 августа по 1 сентября для гостей авиасалона будут пущены дополнительные электрички.