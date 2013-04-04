У станции метро "Коломенская" приземлился вертолет МЧС. Об этом M24.ru сообщил читатель Алексей.

О причинах появления вертолета у станции не сообщается.

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