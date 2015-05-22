В Москве пройдут фестиваль красок, "Ночь в музее" и забег Fun Run

Москвичей 23 мая ждет очень насыщенная суббота. В "Сокольниках" состоится благотворительный забег, который проведут совместно с фондом детского спорта, передает телеканал "Москва 24".

Организация собирает средства для создания полноценных спортивных секций в домах-интернатах. Откроют эстафету профессиональные спортсмены. Затем их сменят любители. Запланирован и костюмированный забег Fun Run на дистанцию в один километр. Участие в забеге платное - 1500 рублей.

В "Лужниках" пройдет фестиваль красок "Холи". Всем участникам на входе выдадут безвредную сухую краску, которую готовят специально к празднику. За музыкальное оформление будут отвечать известные артисты и популярные ди-джеи.

Субботней ночью москвичей и гостей столицы пригласят в музеи. В прошлые выходные акция из-за плохой погоды не совсем удалась. В ней приняли участие около 800 тысяч человек. Тогда как организаторы ожидали более 2 миллионов. Поэтому мероприятие решили повторить. Как и неделю назад, акцию поддержат почти все столичные выставочные залы, в том числе Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу, культурный центр "ЗИЛ", ВДНХ, а также недавно открывшийся Музей археологии.