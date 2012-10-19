Московские полицейские отметят День сотрудника ОВД

19 октября 2012, 11:26
Московские полицейские в преддверии Дня сотрудника ОВД проведут спортивные состязания, конкурсы и показательные выступления. Мероприятия пройдут на территории комплекса "Лужники" 20 октября.
"На церемонии открытия состоится торжественное построение парадного расчета подразделений ГУ МВД России по Москве. Спортивная часть праздника начнется с традиционной ежегодной эстафеты, которая раньше была приурочена к празднованию Дня города и проходила на Садовом кольце. В этом году 43-е по счету соревнования пройдут в рамках празднования Дня сотрудника ОВД", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Для гостей и участников мероприятия организуют тематические выставки и экспозиции. Для активного отдыха детей в "Лужниках" оборудуют спортплощадку, на которой будут работать профессиональные инструкторы.
В течение дня можно прокатиться на лошадях или квадроциклах, принять участие в мастер-классах по дворовому спорту, отведать угощения полевой кухни, приготовленные сотрудниками окружных управлений московской полиции, а также посмотреть на выступления столичных атлетов.
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