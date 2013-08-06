Число посадочных мест в "Лужниках" к ЧМ-2018 снизят до 81 тысячи

ФИФА согласилась снизить количество посадочных мест на московском стадионе "Лужники" с 89 тысяч до 81 тысячи в рамках реконструкции стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года , сообщил во вторник и.о. заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин на заседании столичного правительства.

"Лужники" должны принять матч открытия ЧМ-2018 и финал турнира. В связи с этим возникла необходимость реконструкции стадиона; рассматривалось три варианта - снос, глубокая, а также частичная реконструкция.

Ранее сообщалось, что стадион закроют на реконструкцию после Чемпионата мира по легкой атлетике 2013 года, который пройдет в "Лужниках" 10-18 августа.