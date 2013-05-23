Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы-2015 пройдут в Берлине и Варшаве

Финал Лиги чемпионов сезона 2014/15 состоит на Олимпийском стадионе в Берлине, а решающий матч Лиги Европы - на Национальном стадионе в Варшаве. Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА.

Отметим, что в будущем году финалы главных европейских клубных турниров пройдут в Лиссабоне и Турине.

В 2008 году ареной финала Лиги чемпионов стали "Лужники". Переполненный стадион наблюдал за противостоянием "Манчестер Юнайтед" и "Челси".