Три человека погибли в результате ДТП на трассе "Москва-Петербург"

Три человека погибли в Подмосковье в ДТП с участием трех автомобилей, которые столкнулись утром 22 октября на 98 километре трассы "Москва-Петербург". Еще один человек находится в тяжелом состоянии, он отправлен в ЦРБ Клинского муниципального района, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

"В 08.50 на место аварии выехала оперативная группа Клинского гарнизона. Авиация не применялась. Привлекаемые силы и средства: 19 человек и шесть единиц техники", - уточняется в сообщении.

Отметим, данные о месте аварии разнятся. Так, на сайте Управление ГИБДД по МО говорится о том, что ДТП произошло на 103 километре Ленинградского шоссе.