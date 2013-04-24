Партия ЛДПР подала заявку на проведение акции в гайд-парке

Заявку на проведение акции в гайд-парке на территории "Сокольников" подали члены ЛДПР. В случае ее утверждения, партийное мероприятие пройдет 18 и 19 мая, и в нем примут участие до 1,5 тысяч человек. Заявка может быть утверждена за 15 дней до начала, сообщается на сайте парка.

Ранее дирекция "Сокольников" согласовала первую заявку на проведение публичного мероприятия на территории гайд-парка. 1 мая его откроет группа "Веселые трутни". Музыканты проведут акцию под названием "Праздник труда и творчества". Перед собравшимися выступит поэтическая группа "2 к 1", пройдет показ фильмов студентов московских киношкол и многочисленные конкурсы.

Первые заявки на проведение публичных мероприятий получил и парк Горького. 1 мая там пройдет митинг одиноких девушек и акция под названием "Празднование дня труда в другом контексте".

Напомним, всего в Москве откроются два гайд-парка: в "Сокольниках" и парке Горького. Чтобы провести акцию, организаторам не понадобится отправлять официальные уведомления в мэрию. Достаточно просто зарегистрировать ее на сайте парка.