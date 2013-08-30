Коломенский кремль вышел на первое место в конкурсе символов России

Построенный в XVI веке Коломенский кремль выиграл второй этап конкурса символов страны "Россия 10". В последний день голосования он обошел мечеть "Сердце Чечни", возведенную в центре Грозного во второй половине 2000-х годов.

Крепость в Коломне набрала 38,6 миллиона голосов - на 400 тысяч больше, чем у самой большой мечети на Северном Кавказе.

Итоги второго этапа голосования были опубликованы в полдень 30 августа на сайте "Россия 10". Отметим, что отрыв лидеров от третьего места был поистине колоссальным - скульптурный парк "Легенда" в Пензенской области стал третьим с результатом 1,67 миллиона голосов.

Третий этап конкурса пройдет с 1 по 29 сентября. По результатам голосования будут определены победители - 10 самых популярных символов России.

Напомним, в ходе первого этапа голосования за Коломенский кремль было отдано почти 450 тысяч голосов.