Усадьба "Знаменское-Губайлово" перешла в собственность Красногорска

Усадьба "Знаменское-Губайлово" XVIII века, являющаяся объектом культурного наследия федерального значения, переходит из федеральной собственности в муниципальную собственность Красногорска, информирует пресс-служба правительства Московской области.

Соответствующее распоряжение подписано в правительстве России.

"Предысторией события стала встреча весной губернатора области Андрея Воробьева с жителями Красногорска, в ходе которой общественность высказала обеспокоенность судьбой усадьбы "Знаменское-Губайлово". Жители попросили оказать содействие в решении вопроса об ее использовании под районный культурно-исторический центр", - говорится в сообщении.

При этом реализация губернаторского проекта "Усадьбы Подмосковья" продолжается, добавили в ведомстве.