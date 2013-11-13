К середине 2014 года в Красногорске сдадут 80% новостроек

До конца 2015 года в Красногорске сдадут в общей сложности 10 новых корпусов, это 20% в общей структуре предложения. 80% новостроек подмосковного города Красногорска будут сданы к середине 2014 года. На данный момент сданы и введены в эксплуатацию 41% новостроек Красногорска, 10% будут сданы до конца 2013 года, а 29% - в первом полугодии 2014 года.

Средняя стоимость квадратного метра в указанных новостройках напрямую зависит от степени готовности дома. Так, в жилом комплексе бизнес-класса, сдача которого намечена на четвертый квартал 2013 года, квадратный метр стоит почти 95 тысяч рублей. В домах, которые запланировано сдать в 2015 году, средняя стоимость квадратного метра равняется 78,5 тысячи рублей.

"По состоянию на ноябрь 2013 года можно резюмировать, что рынок первичного жилья в городе Красногорск является крайне насыщенным с умеренным уровнем спроса. Это, в частности, подтверждает тот факт, что значительная часть предложения рынка новостроек приходится на готовые дома и дома, которые в ближайшие месяцы будут введены в эксплуатацию", - сказала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ-Недвижимость" Елизавета Гудзь.

Напомним, в настоящее время в Красногорске ведется активное жилищное строительство, в том числе домов выше 20 этажей. В частности, в микрорайоне Павшинская пойма площадь застройки составляет почти 1,38 миллиона квадратных метров. Помимо высотных панельных домов типовых серий в микрорайоне строят несколько монолитных жилых зданий, а у Москвы-реки - жилой комплекс "Красногорье DeLuxe" с малоэтажными домами и таунхаусами.