На Красной площади состоятся Международные парламентские игры

С 20 по 22 сентября в рамках Международных парламентских игр политики сыграют в футбол на Красной площади. В этом году мероприятие пройдет в честь празднования 20-летия Госдумы.

В четвертых по счету играх примут участие команды из 11 стран. В течение трех дней они будут сражаться за звание сильнейших в мини-футболе, настольном и большом теннисе, шахматах и бадминтоне. Команде-победителю достанется переходящий Кубок парламентских игр.

"Трехдневная программа игр продумана таким образом, чтобы помимо соревнований у парламентариев осталось время на знакомство с российской столицей, русскими обычаями и, конечно же, на неформальное общение, которое является неотъемлемой частью Международных парламентских игр. Мы сделаем все возможное, чтобы мероприятие, традиционно, прошло на самом высоком уровне и у всех участников остались самые теплые воспоминания", - сказал первый заместитель Председателя комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодежи Д.А. Свищев.

Кульминация игр - гала матч по футболу между сборными России и мира пройдет в самом сердце Кремля, на Красной Площади, а награждение победителей состоится в Большом Кремлевском Дворце. Капитан сборной России - Первый зампредседателя Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Товарищеский гала-матч по футболу пройдет 22 сентября в 11:00 на Красной площади.