Соревнования по скейтбордингу пройдут 5 июля на Красной площади

"Афиша": Соревнования по скейтбордингу пройдут на Красной площади

Соревнования по скейтбордингу Vans "OFF THE WALL" Street Session пройдут 5 июля на Красной площади, сообщают организаторы мероприятия.

25 лучших райдеров России поборются за крупный денежный приз, всеобщий почет и звание царя главной площади страны.

"В самом сердце нашей родины не так много места для скейтбординга, поэтому Vans совместно с компанией IOU-Ramps на один день возводят специальную конструкцию которая точно имитирует уличные препятствия. 10 ступеней, перила и две грани – джентльменский набор скейтбордиста материализовался на одной из самых знаменитых площадей мира", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие в соревновании и побороться за главный приз, необходимо отправить свои имя, фамилию, возраст и номер телефона для связи на почту: vitaly_kotov@vfc.com. К письму необходимо приложить ссылку на видео со своим катанием. В теме письма указать: “Vans OFF THE WALL”. Регистрация закрывается 4 июля в 14-00.

Начало соревнований 5 июля в 14:00. Вход свободный.