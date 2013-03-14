Музыка Баха и Гедике прозвучит на международном органном фестивале

В марте в столичной консерватории имени П.И. Чайковского проходит XIII Международный органный фестиваль, посетители которого могут оценить мастерство музыкантов, работающих в России и за рубежом.

17 марта состоится концерт "Подношение Баху", на котором прозвучат знаменитые органные произведения классика. А выступление 21 марта будет посвящено Александру Гедике, благодаря которому стала регулярной и любимой в Москве практика органных вечеров и абонементов органных концертов.

24 марта можно будет услышать игру лауреатов V Международного конкурса юных органистов. Завершится фестиваль 25 марта концертом лауреатов конкурса молодых композиторов на лучшее сочинение для органа.

В фестивале примут участие такие мастера, как дирижер Николай Хондзинский, органистка Олеся Кравченко и "обладательница хрустально-полётного сопрано" Варвара Чайкова. Так же выступит Патриарший хор Храма Христа Спасителя. Репертуар концертов охватывает музыку от эпохи Барокко до наших дней.

Прошедшие 12 фестивалей подарили зрителям возможность познакомиться с известными зарубежными органистами и оценить работу выпускников и студентов органной кафедры Московской консерватории. Фестиваль этого года не станет исключением.