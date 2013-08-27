На День города в "Лужниках" выступит "Каста" и Noize MC

На День города в "Лужниках" выступили "Каста" и Noize MC

7 сентября в "Лужниках" пройдет фестиваль "День города в Лужниках". В рамках праздника выступят популярные российские артисты, пройдут соревнования, конкурсы и творческие мастерские.

В концерте примут участие такие рэп-исполнители, как Noize MC, "Каста", "25/17", "Триагрутрика", "Смоки Мо", Loc-Dog, "Птаха" и многие дургие. Также свое мастерство продемонстрирует известный российский битбоксер Вахтанг.

На территории спорткомплекса установят четыре музыкальные сцены: "Радиошоу", "Фестиваль джаза", "Звезды шансона", "Большой Рэп-концерт".

Всего организуют более 25 спортивно-развлекательных площадок, на которых можно будет поиграть в футбол, стритбол, заняться паркуром, воркаутом, армрестлингом, роллер спортом, покататься на BMX, посоревноваться в брейкдансе и многом другом.

Сразу несколько соревнований соберут лучших спортсменов: Международный фестиваль по брэйк-дансу, турнир по уличному футболу, Кубок мэра по воркауту и многие другие.

В школе радио все желающие смогут узнать о секретах и тонкостях работы, о том, как готовится эфир, и как сводятся треки.

Для самых маленьких установят детский городок с аттракционами, пройдут семейные старты и другие развлечения.

Начало мероприятия - в 11:00, вход свободный.