Три человека погибли на дорогах Подмосковья за минувшие сутки

За минувшие сутки на дорогах Подмосковья произошло 26 ДТП, в которых погибло три человека, пострадал 31 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Всего за минувшие сутки в области зарегистрировано 130 преступлений и сообщений о них, из которых 37 было раскрыто.

Среди совершенных преступлений - одно убийство, один случай причинения тяжкого вреда здоровью, 11 грабежей, 114 краж (28 из них раскрыты), один угон автотранспорта и одно экономическое преступление. Пропало без вести восемь граждан.