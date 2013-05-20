Форма поиска по сайту

20 мая 2013, 10:28

Безопасность

Три человека погибли на дорогах Подмосковья за минувшие сутки

За минувшие сутки на дорогах Подмосковья произошло 26 ДТП, в которых погибло три человека, пострадал 31 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Всего за минувшие сутки в области зарегистрировано 130 преступлений и сообщений о них, из которых 37 было раскрыто.

Среди совершенных преступлений - одно убийство, один случай причинения тяжкого вреда здоровью, 11 грабежей, 114 краж (28 из них раскрыты), один угон автотранспорта и одно экономическое преступление. Пропало без вести восемь граждан.

