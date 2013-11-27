Полиция разыскивает очевидцев ДТП на Мичуринском проспекте

Столичная полиция разыскивает очевидцев ДТП с участием пяти автомобилей. За рулем одной из машин был несовершеннолетний. Об этом сообщается на сайте столичного ГИБДД.

Авария произошла на Мичуринском проспекте 10 ноября. Тогда там столкнулись пять автомобилей, в результате случившегося никто не пострадал.

"Показания водителей противоречат друг другу, в настоящее время направлены запросы для получения видеозаписей с камер наблюдения, которые могли зафиксировать ДТП", - говорится в сообщении ведомтсва.

В отношении несовершеннолетнего участника ДТП, а также в отношении владельца автомобиля, который передал подростку управление собственной машиной составлены административные протоколы по статье "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством".

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