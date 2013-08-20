Водители столичных автобусов за день нарушили ПДД почти 3 тысячи раз

Водители московских автобусов 19 августа нарушили правила движения 2 тысячи 818 раз. Таковы промежуточные итоги профилактического мероприятия "Автобус", которое проводит ГИБДД столицы.

По данным ведомства, за указанный период привлечено к административной ответственности 88 водителей за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора; 54 - за нарушение правил проезда перекрестков; 134 - за непредоставление преимущества в движении.

Еще 132 водителя привлечены к ответственности за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств на проезжей части; 1 - за выезд на встречную полосу; 1618 - за нарушение правил использования световыми приборами; 229 - за нарушение правил перевозки пассажиров.

Почти половина выявленных нарушений совершена водителями-иностранцами.

Кроме того, по результатам проверки запрещена эксплуатация 189 неисправных автобусов.