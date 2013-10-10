4 столичных отделения ГИБДД приостановят работу вечером 14 октября

Четыре московских подразделения ГИБДД по регистрации транспортных средств 14 октября с 19.00 до 20.00 приостановят прием населения из-за технических работ, сообщили М24.RU в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В связи со вступлением в силу с 15 ноября нового административного регламента по регистрации транспортных средств в течение часа будет устанавливаться новое программное обеспечение в отделениях ГИБДД, расположенных по адресам: улица Твардовского, дом 8, корпус 5; Сигнальный проезд дом 9; улица Перерва, дом 21; а также улица Академика Глушко – 13.

Согласно новому регламенту, поставить машину на учет можно будет в подразделении ГИБДД любого региона, независимо от места регистрации автовладельца.

В каждом регионе будет создано как минимум по одному подразделению, которое заработает по новым правилам. С начала 2014 года на такой принцип работы в Москве и Подмосковье перейдут не менее половины подразделений.