Дождь помешал участникам Moscow City Racing установить новый рекорд

В выходные прошло шоу Moscow City Racing. Своими впечатлениями в эфире "Москва FM" поделилась слушательница Анна. Она почти весь день провела на шоу.

"Шел проливной дождь, что доставляло большой дискомфорт зрителям и участникам заездов, при этом билеты на трибуны стоили от 7 тысяч рублей. Но там стоило присутствовать", – сообщила Анна.

В основных заездах участвовали "звездные" гонщики. По подсчетам журналистов, на трибунах собралось, по меньшей мере, триста тысяч зрителей. Дождь помешал установить новый рекорд по скорости, но все равно она достигала 200 км в час (действующий рекорд – 263 км).

Не обошлось без инцидентов. Японский гонщик Камуи Кобаяси разбил свой болид. На большой скорости заклинило колесо, болид занесло, и машина врезалась в ограждение, после чего у нее колесо отлетело. Сам гонщик не пострадал.

В разогревочных заездах демонстрировали свои возможности раритетные автомобили. Также были открыты партнерские стенды. Любой желающий мог попробовать свои силы на гоночных симуляторах. Завершилось шоу концертом.

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