16 апреля 2013, 17:13

Технологии

Facebook тестирует русскоязычное написание логотипа

Фото: M24.ru

Российские пользователи популярной социальной сети Facebook, зайдя на свою страничку, заметили, что привычный логотип написан на кириллице. Многие негативно восприняли такое изменение.

Новый логотип "Фейсбук" тестируется на пяти процентах русскоязычных аккаунтов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Facebook.

Таким образом планируется выяснить, как будут относиться российские пользователи к новому написанию логотипа соцсети. И, судя по негативным отзывам, большинство восприняло нововведение с недопониманием – по их мнению, название мирового бренда не должно переводиться на другие языки.

Стоит отметить, что в мире насчитывается более миллиарда пользователей Facebook, и около семи миллионов - в России.

Facebook логотипы соцсети кириллица

